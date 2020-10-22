У РНБО назвали пріоритети у виробництві зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні є пріоритетним виробництво високоточної зброї. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Ми уважно слідкуємо за конфліктами, які зараз тривають, і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї у боротьбі з окупантом”, — зазначив Данілов.
Серед пріоритетів державної політики секретар РНБО України також назвав реформування ОПК “з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України”.
Говорячи про сучасний стан українських Збройних Сил, Данілов підкреслив, що вони стали "набагато сильнішими і добре озброєними“ порівняно з тим, якою була армія на початку російської агресії, і поступово наближаються до стандартів НАТО, вказали у пресслужбі.
Повідомляється, що сьогодні на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП. Зокрема запланований у проекті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.
“Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч”, — заявив секретар РНБО України.
Як повідомлялося, секретар РНБО Данілов заявив, що не виключає військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці.