Україна ставить завдання залучити країни НАТО до спільного виробництва озброєння - РНБО

“У лютому президент Зеленський підписав указ про рішення РНБО про реформування сектору безпеки і оборони. У нас віце-прем’єр-міністр пан Уруський, який зараз цим питанням потужно починає займатись. Наша позиція доволі проста — максимальна корпоратизація ОПК, залучення партнерів — країн-членів НАТО до спільного виробництва військової техніки, військового обладнання і військових ракет на території України. Таке наше завдання, так ми ставимо перед собою завдання”, — сказав Данілов.

Він нагадав також, що у Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом Глави держави, набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та НАТО визначені пріоритетами національних інтересів України та забезпечення національної безпеки.

Нагадаємо, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”.