Україна ставить завдання залучити країни НАТО до спільного виробництва озброєння - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Одним з пріоритетів державної політики України є реформування ОПК з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території нашої держави. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час дискусії, організованої Українським конґресовим комітетом Америки, передає кореспондент УНН.
“У лютому президент Зеленський підписав указ про рішення РНБО про реформування сектору безпеки і оборони. У нас віце-прем’єр-міністр пан Уруський, який зараз цим питанням потужно починає займатись. Наша позиція доволі проста — максимальна корпоратизація ОПК, залучення партнерів — країн-членів НАТО до спільного виробництва військової техніки, військового обладнання і військових ракет на території України. Таке наше завдання, так ми ставимо перед собою завдання”, — сказав Данілов.
Він нагадав також, що у Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом Глави держави, набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та НАТО визначені пріоритетами національних інтересів України та забезпечення національної безпеки.
Нагадаємо, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”.