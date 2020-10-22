Україна ставить завдання залучити країни НАТО до спільного виробництва озброєння - РНБО

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Одним з пріоритетів державної політики України є реформування ОПК з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території нашої держави. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час дискусії, організованої Українським конґресовим комітетом Америки, передає кореспондент УНН.

“У лютому президент Зеленський підписав указ про рішення РНБО про реформування сектору безпеки і оборони. У нас віце-прем’єр-міністр пан Уруський, який зараз цим питанням потужно починає займатись. Наша позиція доволі проста — максимальна корпоратизація ОПК, залучення партнерів — країн-членів НАТО до спільного виробництва військової техніки, військового обладнання і військових ракет на території України. Таке наше завдання, так ми ставимо перед собою завдання”, — сказав Данілов.

Він нагадав також, що у Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом Глави держави, набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та НАТО визначені пріоритетами національних інтересів України та забезпечення національної безпеки.

Нагадаємо, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”.

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