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РНБО не виключає військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці

РНБО не виключає військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. З урахуванням подій, які на сьогодні відбуваються у Європі, російська військова ескалація проти України у найближчі місяці є можливою. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час дискусії, організованої Українським конґресовим комітетом Америки, передає кореспондент УНН.

Так, на питання про те, чи є загроза російської ескалації щодо України в найближчі місяці, він відповів, що "з урахуванням того, що відбувається сьогодні у світі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з Білоруссю, Молдовою, Карабахом, ми вважаємо, що така загроза існує, і вона існувала постійно".

"Ви знаєте, що зараз вона (РФ – ред.) пробує політичний вплив. Вона сьогодні вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення. Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", - зазначив секретар РНБО.

Говорячи про безпосередньо військове втручання, він підкреслив, що "якщо Путін на це зважиться, то він буде мати дуже потужну відсіч від українського війська".

Як повідомляв УНН, Російська Федерація продовжує постачати озброєння та військову техніку бойовикам на окупований Донбас.

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