РНБО не виключає військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці

Так, на питання про те, чи є загроза російської ескалації щодо України в найближчі місяці, він відповів, що "з урахуванням того, що відбувається сьогодні у світі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з Білоруссю, Молдовою, Карабахом, ми вважаємо, що така загроза існує, і вона існувала постійно".

"Ви знаєте, що зараз вона (РФ – ред.) пробує політичний вплив. Вона сьогодні вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення. Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", - зазначив секретар РНБО.

Говорячи про безпосередньо військове втручання, він підкреслив, що "якщо Путін на це зважиться, то він буде мати дуже потужну відсіч від українського війська".

Як повідомляв УНН, Російська Федерація продовжує постачати озброєння та військову техніку бойовикам на окупований Донбас.