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"С учетом всех угроз": Кабмин передал на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК

Киев  •  УНН

 • 21779 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Правительство утвердило и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и одновременно менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства.

Дополнение

Секретарь СНБО Украины заявил, что государственный оборонный заказ этого года содержит гораздо больше иностранного вооружения, чем раньше.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине приоритетным является производство высокоточного оружия.

В марте Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании принял решение об основных показателях Государственного оборонного заказа на 2021, 2022 и 2023 годы.

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