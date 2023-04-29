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Зеленський запевнив, що український контрнаступ буде: вірить в успіх і те, що Крим буде повернений Україні

Зеленський запевнив, що український контрнаступ буде: вірить в успіх і те, що Крим буде повернений Україні

Київ • УНН

 • 349528 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Yle, що Україна планує контрнаступ, зазначивши, що вірить, що Крим вдасться повернути Україні, передає УНН.

Деталі

Зеленський, як повідомляється, "запевнив, що український контрнаступ буде". Президент сказав, що "він буде дуже важливим". Зеленський заявив, що "вірить в успіх атаки і в те, що Крим також буде повернений Україні", пише видання.

За словами Президента, успіх України залежить від поставок зброї із Заходу. "Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість озброєння є вирішальною", – сказав Зеленський.

Російські війська з кожним днем втрачають мотивацію, зазначив Президент. "Вони бояться нас і своїх теж, якщо хочуть відступити", – сказав Зеленський.

Жодних подробиць і графіків контратаки Зеленський, як вказано, не повідомив. 

Зеленський також попередив про можливість того, що війна триватиме роками чи десятиліттями. "Іншим країнам зараз вигідніше підтримувати Україну, ніж підвищувати ризик третьої світової війни", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до контрнаступу та закликав надати далекобійну зброю та авіацію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав, що український контрнаступ не потрібно сприймати, як останню битву. Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше, зазначив міністр.

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