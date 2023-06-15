КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну, заявивши, що цей крок матиме життєво важливе значення для боротьби з російським вторгненням. Про це він сказав під час виступу в парламенті Швейцарії, передає УНН з посиланням на Reuters.