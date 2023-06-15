Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну, заявивши, що цей крок матиме життєво важливе значення для боротьби з російським вторгненням. Про це він сказав під час виступу в парламенті Швейцарії, передає УНН з посиланням на Reuters.
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«Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія про експорт військової техніки для захисту й оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні», - сказав Зеленський у відеозверненні до обох палат швейцарського парламенту.
Зазначається, що Швейцарія дотримується давньої політики, що забороняє будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, реекспортувати її сторонам у конфлікті. У листопаді минулого року країна також запровадила спеціальне швейцарське ембарго на постачання боєприпасів до росії або України.
«Я хотів би запросити вас провести глобальний мирний саміт. Ви можете взяти на себе провідну роль і привнести свій національний досвід. Ви можете принести свої ноу-хау і організувати такий мирний саміт», - сказав Зеленський.
Повідомляється, що це звернення викликало напруженість у швейцарському парламенті, оскільки права Швейцарська народна партія (СВП) засудила виступ і заявила, що він порушує нейтралітет країни.
Доповнення
Рада кантонів Швейцарії схвалила правку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї Україні. Відповідна подія відбулася після року суперечок і дебатів.
Раніше, 2 червня, у Швейцарії провалили закон про реекспорт зброї в Україну.
Доповнення
Швейцарія є нейтральною країною з 1815 року, і її правова база гарантує, що вона прямо або побічно не надсилатиме зброю воюючим державам.
Відтоді, як росія почала війну з Україною, країна зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів, які вимагають дозволити реекспорт зброї в Україну.
Однак Швейцарія порушила свій статус-кво нейтралітету невдовзі після початку війни, схваливши санкції Європейського Союзу в березні 2022 року.