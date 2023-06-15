Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

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«Я знаю, что в Швейцарии идет дискуссия об экспорте военной техники для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине», - сказал Зеленский в видеообращении к обеим палатам швейцарского парламента.

Отмечается, что Швейцария придерживается давней политики, запрещающей любой стране, которая покупает швейцарское оружие, реэкспортировать его сторонам в конфликте. В ноябре прошлого года страна также ввела специальное швейцарское эмбарго на поставки боеприпасов в россию или Украину.

«Я хотел бы пригласить вас провести глобальный мирный саммит. Вы можете взять на себя ведущую роль и привнести свой национальный опыт. Вы можете принести свои ноу-хау и организовать такой мирный саммит», - сказал Зеленский.

Сообщается, что это обращение вызвало напряженность в швейцарском парламенте, поскольку правая Швейцарская народная партия (СВП) осудила выступление и заявила, что оно нарушает нейтралитет страны.

Дополнение

Совет кантонов Швейцарии одобрил правку в закон, которая позволяет реэкспорт оружия Украине. Соответствующее событие произошло после года споров и дебатов.

Ранее, 2 июня, в Швейцарии провалили закон о реэкспорте оружия в Украину.

Дополнение

Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, и ее правовая база гарантирует, что она прямо или косвенно не будет отправлять оружие воюющим государствам.

С тех пор, как россия начала войну с Украиной, страна столкнулась с растущим давлением со стороны своих европейских соседей, которые требуют разрешить реэкспорт оружия в Украину.

Однако Швейцария нарушила свой статус-кво нейтралитета вскоре после начала войны, приняв санкции Европейского Союза в марте 2022 года.