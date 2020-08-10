Зеленський: воєнна розвідка має посилити стратегічну й оперативну роботу

"Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації", – зауважив він.

Також Зеленський наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки.

"У ній обов’язково мають бути закріплені ключові речі: це оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою, перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу", – сказав Президент.

Окрім того, Зеленський звернув увагу на важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки.

"Я щиро бажаю й особисто вам, і всім вашим підлеглим гідно продовжувати славетні традиції українського війська та розвідки", – зазначив він, звертаючись до начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Кирило Буданов зауважив, що перед Україною постали такі виклики, як посилення впливу гібридних війн, глобальна дезінформація та наявність ворога на нашій землі.

"Сьогодні перед воєнною розвідкою України стоять такі завдання: це збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину", – зазначив начальник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, вказавши, що новий очільник цього підрозділу - не "кабінетний теоретик“, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом.