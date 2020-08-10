Зеленский: военная разведка должна усилить стратегическую и оперативную работу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103926 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129741 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109050 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129271 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101722 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102454 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104276 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102001 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Зеленский: военная разведка должна усилить стратегическую и оперативную работу

Зеленский: военная разведка должна усилить стратегическую и оперативную работу

Киев  •  УНН

 • 13585 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления нового начальника главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - отметил он.

Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал Президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

"Я искренне желаю и лично вам, и всем вашим подчиненным достойно продолжать славные традиции украинского войска и разведки", - отметил он, обращаясь к начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову.

Кирилл Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят следующие задачи: это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", - отметил начальник ГУР Минобороны.

Напомним, Президент Владимир Зеленский представил нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, указав, что новый глава этого подразделения - не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом.

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