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Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони

Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, вказавши, що новий очільник цього підрозділу - не "кабінетний теоретик“, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.

“Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова”, — повідомили в Офісі Президента.

Указ № 308/2020 про його призначення Глава держави підписав 5 серпня 2020 року.

Президент зазначив, що рівень та фаховість Кирила Буданова не викликають жодних запитань.

“Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже — це не "кабінетний теоретик“, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом”, — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.

“Її основа — це військові професіонали з великої літери. Неодноразово ваші знання, ваш досвід та майстерність підтверджувались як у мирних умовах, так і в часи війни. За останні роки вам вдалося наростити свої спроможності та вийти на новий рівень. Однак ми з вами чудово розуміємо — зупинятися зарано. Попереду ще багато завдань та викликів”, — наголосив Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть до снаги новому керівнику відомства.

Президент вручив Кирилу Буданову службове посвідчення.

Начальник ГУР подякував Президенту за довіру. Він наголосив, що у своїй роботі керуватиметься принципом “Честь понад усе”. “Честь понад усе” — ця фраза набагато змістовніша, ніж можна уявити. У неї вкладено фактично все. Це формула перемоги. Це вектор, на який потрібно рівнятися, це сенс, суть і основа, на якій у подальшому будуватиметься робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України“, — зазначив Кирило Буданов.

Начальник ГУР МОУ наголосив, що він чітко розуміє поставлені перед ним завдання.

“Для мене та моєї команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим. Ми націлені на результат для майбутнього нашої держави”, — запевнив Кирило Буданов.

Він зазначив, що ГУР МОУ виконає будь-яке завдання, поставлене вищим керівництвом держави.

Раніше новий голова ГУР розповів, як проходитиме реформа системи військової розвідки.

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