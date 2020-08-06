Новий голова ГУР розповів, як проходитиме реформа системи військової розвідки

"Я зроблю все, щоб відновити цілісність і неподільність України, посилити нашу міць. Мій курс на реформування системи залишиться незмінним, на основі принципів і стандартів НАТО. Ми відновимо сам дух української військової розвідки", - повідомив Буданов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а на його місце призначив Кирила Буданова.