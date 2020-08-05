Зеленский заменил начальника Главного управления разведки: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а на его место назначил Кирилла Буданова, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Освободить Бурбу Василия Васильевича от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в указе №307/2020.
В Офисе Президента Украины поблагодарили Василия Бурбу, который занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Он проявил свою высокую эффективность и профессионализм и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине", - говорится в сообщении.
Указом №308/2020 Президент назначил на должность начальника ГУР Кирилла Буданова.
Как сообщили в Офисе, смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.
Кирилл Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны.
Напомним, Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности.