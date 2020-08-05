Зеленський замінив начальника Головного управління розвідки: чому

"Звільнити Бурбу Василя Васильовича з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі №307/2020.

В Офісі Президента України подякували Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Він проявив свою високу ефективність та професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні", - йдеться у повідомлення.

Указом №308/2020 Президент призначив на посаду начальника ГУР Кирила Буданова.

Як повідомили в Офісі, зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.

Кирило Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, Зеленський призначив Єрмаку заступника з питань правоохоронної діяльності.