Зеленський замінив начальника Головного управління розвідки: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а на його місце призначив Кирила Буданова, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Звільнити Бурбу Василя Васильовича з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі №307/2020.
В Офісі Президента України подякували Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Він проявив свою високу ефективність та професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні", - йдеться у повідомлення.
Указом №308/2020 Президент призначив на посаду начальника ГУР Кирила Буданова.
Як повідомили в Офісі, зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.
Кирило Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.
Нагадаємо, Зеленський призначив Єрмаку заступника з питань правоохоронної діяльності.