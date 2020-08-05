Зеленський замінив начальника Головного управління розвідки: чому

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19 березня, 18:42 • 39744 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85646 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92536 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113585 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120181 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117402 перегляди

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19 березня, 06:32 • 152718 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а на його місце призначив Кирила Буданова, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

"Звільнити Бурбу Василя Васильовича з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в указі №307/2020.

В Офісі Президента України подякували Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Він проявив свою високу ефективність та професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні", - йдеться у повідомлення.

Указом №308/2020 Президент призначив на посаду начальника ГУР Кирила Буданова.

Як повідомили в Офісі, зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.

Кирило Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, Зеленський призначив Єрмаку заступника з питань правоохоронної діяльності.

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