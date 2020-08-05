Зеленський призначив Єрмаку заступника з питань правоохоронної діяльності

“Призначити Татарова Олега Юрійовича Заступником Керівника Офісу Президента України”, — йдеться в тексті документу.

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Сам Татаров в коментарі УНН розповів, що входитиме в сферу його компетенції.

“У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини”, — сказав співрозмовник УНН.