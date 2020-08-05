Зеленський призначив Єрмаку заступника з питань правоохоронної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ №310/2020 оприлюднено на сайті президента України 5 серпня, передає УНН.
“Призначити Татарова Олега Юрійовича Заступником Керівника Офісу Президента України”, — йдеться в тексті документу.
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Сам Татаров в коментарі УНН розповів, що входитиме в сферу його компетенції.
“У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини”, — сказав співрозмовник УНН.