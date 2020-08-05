Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: звільнення і призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши першим заступником Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Ольгу Россошанську. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень», - написав Мокан.
З його слів, уряд вирішив призначити:
- Россошанську Ольгу Валентинівну - першим заступником Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти;
- Король Тетяну Іллівну - заступником Голови Пенсійного фонду України (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
Також Мокан повідомив, що уряд звільнив Ольгу Россошанську з посади Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.
Крім того, було погоджено кандидатури:
- Міщенка Валерія Петровича - на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації;
- Заболотної Наталі Михайлівни - першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
- Здітовецького Сергія Георгійовича - заступником голови Вінницької обласної державної адміністрацїі;
- Тишечка Віталія Володимировича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Мокан інформує, що окрім того проєктами розпоряджень уряд вирішив погодити:
- Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов’язки генерального директора приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут";
- Бойчука Павла Михайловича виконуючим обов’язки директора державного підприємства "Артемсіль".
Нагадаємо, уряд призначив державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.