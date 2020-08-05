Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72695 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123777 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105638 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125539 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100806 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101704 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Кабмин принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольгу Россошанскую. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

“Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений”, — написал Мокан.

По его словам, правительство решило назначить:

— Россошанскую Ольгу Валентиновну — первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования;

— Король Татьяну Ильиничну — заместителем Председателя Пенсионного фонда Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Также Мокан сообщил, что правительство освободило Ольгу Россошанскую от должности Председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования.

Кроме того, было согласовано кандидатуры:

— Мищенко Валерия Петровича — на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации

— Заболотной Натальи Михайловны — первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации

— Здитовецкого Сергея Георгиевича — заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

— Тишечко Виталия Владимировича — заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Мокан информирует, что кроме того проектами распоряжений правительство решило согласовать:

— Чуркина Андрея Александровича исполняющим обязанности генерального директора частного акционерного общества “Харьковэнергосбыт”;

— Бойчука Павла Михайловича исполняющим обязанности директора государственного предприятия “Артемсоль”.

Напомним, правительство назначило государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.

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