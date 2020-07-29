Кабмін схвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
“Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень”, — написав Мокан.
З його слів, уряд вирішив призначити:
Романішина Олександра Вікторовича — заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Дудченка Олександра Сергійовича — заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
Ревук Ольгу Михайлівну — заступником міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції;
Краснолуцького Олександра Васильовича — заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
Ставчук Ірину Іванівну — заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції;
Турчака Івана Мироновича — державним секретарем Міністерства цифрової трансформації України (шляхом укладення контракту на термін дії карантину);
Кудіна Дениса Ігоровича — заступником Голови Фонду державного майна України.
Крім того, було вирішено звільнити:
Ставчук Ірину Іванівну з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (у зв’язку з переходом на іншу роботу);
Мороз Юлію Анатоліївну з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
Краснолуцького Олександра Васильовича з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв’язку з переходом на іншу роботу).
Нагадаємо, раніше уряд звільнив державних секретарів двох міністерств.