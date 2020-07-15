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Кабмін сьогодні ухвалив низку кадрових рішень: звільнення та призначення

Кабмін сьогодні ухвалив низку кадрових рішень: звільнення та призначення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 15 липня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, звільнивши державних секретарів двох міністерств. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

Так, повідомляє представнк КМУ, на засіданні уряд ухвалив рішення призначити:

- Боруховського Богдана Валентиновича - першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

- Карандєєва Ростислава Володимировича - першим заступником Міністра культури та інформаційної політики України.

- Зоріна Олександра Олексійовича - заступником Міністра енергетики України.

- Немчинова Максима Олександровича - заступником Міністра енергетики України.

- Бідного Матвія Вікторовича - заступником Міністра молоді та спорту України.

- Вітренка Андрія Олександровича - заступником Міністра освіти та науки України.

- Гарбарука Ігоря Миколайовича - заступником Міністра освіти та науки України.

- Банькова Олександра Сергійовича - державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

- Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

- Болоховця Юрія Віталійовича - заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

- Маковського Дмитра Васильовича - першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Крім того, сьогодні уряд вирішив звільнити:

- Біденка Артема Ігоровича - з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України (за власним бажанням).

- Маковського Дмитра Васильовича - з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (у зв'язку із переходом на іншу роботу).

- Сєкунова Сергія Володимировича - з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

- Опаленика Петра Івановича - з посади заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

- Ігнатовського Сергія Юрійовича - з посади заступника голови Фонду державного майна України (за власним бажанням, 20 липня 2020 року).

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Також, зі слів Мокана, Кабмін вирішив погодити проєкт протокольного рішення Кабміну про призначення Єгорової-Луценко Тетяни Петрівни - першим заступником голови Харківської ОДА.

Повідомляється, що Кабмін також прийняв проєкт розпорядження про зміну складу АT "Укрзалізниця". Також уряд прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Дмитра Ругаєва.

Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків директора Національного бюро з розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами на першого заступника директора цього бюро Мішаріна Ігоря Валентиновича.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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