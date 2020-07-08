Кабмін схвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 8 липня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку). Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - вказав Мокан.
З його слів, уряд ухвалив призначити (проекти розпоряджень уряду):
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- Шахматенка Романа Сергійовича - заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
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- Щиголя Юрія Федоровича - головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
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- Шліхту Валентина Михайловича - головою Державного агентства водних ресурсів України (встановивши випробувальний термін строком на 3 місяці).
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- Гоцула Ігоря Євгенійовича - першим заступником Голови державної служби України з питань праці (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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- Ярову Євдокію Василівну - державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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- Орленка Ігоря Миколайовича - заступником голови Державної фіскальної служби України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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- Калініченко Наталію Григорівну - заступником голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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- Заболотного Геннадія Вадимовича - заступником голови Національного агентства з питань державної служби.
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- Полоцьку Ольгу Олександрівну - виконавчим директором Національного фонду досліджень України.
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Також Кабмін вирішив звільнити:
Петрова Валентина Володимировича - з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Луцюк Аллу Іванівну (начальник Відділу роботи з персоналом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України)", - додав Мокан.
Нагадаємо, під час засідання уряд ухвалив, що Україна виходить з меморандуму з РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом.