Кабмін схвалив низку кадрових рішень: кого призначили

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - вказав Мокан.

З його слів, уряд ухвалив призначити (проекти розпоряджень уряду):



Шахматенка Романа Сергійовича - заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.



Щиголя Юрія Федоровича - головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.



Шліхту Валентина Михайловича - головою Державного агентства водних ресурсів України (встановивши випробувальний термін строком на 3 місяці).



Гоцула Ігоря Євгенійовича - першим заступником Голови державної служби України з питань праці (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).



Ярову Євдокію Василівну - державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).



Орленка Ігоря Миколайовича - заступником голови Державної фіскальної служби України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).



Калініченко Наталію Григорівну - заступником голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).



Заболотного Геннадія Вадимовича - заступником голови Національного агентства з питань державної служби.



Полоцьку Ольгу Олександрівну - виконавчим директором Національного фонду досліджень України.



Також Кабмін вирішив звільнити:

Петрова Валентина Володимировича - з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Луцюк Аллу Іванівну (начальник Відділу роботи з персоналом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України)", - додав Мокан.

Нагадаємо, під час засідання уряд ухвалив, що Україна виходить з меморандуму з РФ про співпрацю у боротьбі з тероризмом.