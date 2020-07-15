Кабмин сегодня принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21199 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100885 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105774 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132353 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110218 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130703 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102555 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104398 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102045 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кабмин сегодня принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

Кабмин сегодня принял ряд кадровых решений: увольнения и назначения

Киев  •  УНН

 • 26173 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, принял ряд кадровых решений, в частности, уволив государственных секретарей двух министерств. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

Так, сообщает представнк КМУ, на заседании правительство приняло решение назначить:

- Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

- Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем Министра культуры и информационной политики Украины.

- Зорина Александра Алексеевича - заместителем Министра энергетики Украины.

- Немчинова Максима Александровича - заместителем Министра энергетики Украины.

- Бедного Матвея Викторовича - заместителем Министра молодежи и спорта Украины.

- Витренко Андрея Александровича - заместителем Министра образования и науки Украины.

- Гарбарука Игоря Николаевича - заместителем Министра образования и науки Украины.

- Банькова Александра Сергеевича - государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

- Кузевича Василия Степановича - главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

- Болоховца Юрия Витальевича - заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

- Маковского Дмитрия Васильевича - первым заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме того, сегодня правительство решило уволить:

- Биденко Артема Игоревича - с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины (по собственному желанию).

- Маковского Дмитрия Васильевича - с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины (в связи с переходом на другую работу).

- Секунова Сергея Владимировича - с должности первого заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

- Опаленика Петра Ивановича - с должности заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

- Игнатовского Сергея Юрьевича - с должности заместителя главы Фонда государственного имущества Украины (по собственному желанию, 20 июля 2020 года).

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Также, по словам Мокана, Кабмин решил согласовать проект протокольного решения Кабмина о назначении Егоровой-Луценко Татьяны Петровны - первым заместителем главы Харьковской ОГА.

Сообщается, что Кабмин также принял проект распоряжения об изменении состава АT "Укрзализныця". Также правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Дмитрия Ругаева.

Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей директора Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на первого заместителя директора этого бюро Мишарина Игоря Валентиновича.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Кабинет министров назначил нового главу Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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