Зеленський звільнив посла України в Румунії

"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, цієї зими Міністерство закордонних справ Румунії викликало українського дипломата після згадки про "окупацію" Північної Буковини в промові президента України Володимира Зеленського до Дня Соборності. Посол України в Румунії Олександр Баньков пояснив це "неточністю перекладу промови Президента з української мови на англійську".