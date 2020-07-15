Зеленський звільнив посла України в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії. Відповідний указ №274/2020 розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.
"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, цієї зими Міністерство закордонних справ Румунії викликало українського дипломата після згадки про "окупацію" Північної Буковини в промові президента України Володимира Зеленського до Дня Соборності. Посол України в Румунії Олександр Баньков пояснив це "неточністю перекладу промови Президента з української мови на англійську".