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Послу України у Румунії довелося виправдовуватися за "труднощі перекладу" слів Зеленського

Київ • УНН

 • 20115 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Румунії викликало українського дипломата після згадки про "окупацію" Північної Буковини в промові президента України Володимира Зеленського до Дня Соборності. Посол України в Румунії Олександр Баньков пояснив це "неточністю перекладу промови Президента з української мови на англійську", передає УНН з посиланням на сторінку Банькова в Facebook.

Послу України у Румунії довелося виправдовуватися за "труднощі перекладу" слів Зеленського

"Зрозуміло, що мало хто в Румунії бачив заяву Президента України в оригіналі, тобто українською мовою, вони взяли англійський переклад, де оригінальна фраза "Північну Буковину зайняли румуни" ("Bucovina de Nord a fost luată de români") було переведено як "Північна Буковина була окупована румунами". Звичайно, це офіційний переклад, але він залишається перекладом і не змінює початкового тексту. Ті, хто хоче, можуть легко перевірити оригінальне відео", - написав посол.

Він підкреслив, що історичний контекст в кінці 1918 року з розпадом Австро-Угорської імперії і національними рухами в її колишніх провінціях створили ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому "їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією".

"У цій ситуації такі тези, як "Румунія звинувачується президентом України в окупації Північної Буковини" або що президент В. Зеленський виступає за агресивний ревізіонізм в стилі Путіна, є результатом неправильного тлумачення вищевказаних аспектів", - зазначив дипломат.

"Я щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але в кінцевому підсумку це є результатом неправильного перекладу і необґрунтованих інтерпретацій... До речі, переклад вже виправлений", - додав Баньков.

Як повідомлялося в УНН, в ізраїльському меморіальному комплексі Яд Вашем розкритикували рішення Президента України Володимира Зеленського поступитися місцем делегації - тим, хто вижив під час Голокосту.

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