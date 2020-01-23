В мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем раскритиковали решение Зеленского

В мемориальном комплексе заявили, что: “Президенту (Украины) объяснили, что те, кто выжил в Холокосте и обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием “Помним Холокост, боремся с антисемитизмом”.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Израиль сообщил, что не будет присутствовать на форуме в Иерусалиме памяти жертв Холокоста, а уступит свое место и местами, предназначенными для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест.

“Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям”, — отметил Зеленский.