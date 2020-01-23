Зеленський з делегацією віддали свої місця на форумі в Ізраїлі тим, хто пережив Голокост

"Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям", - зазначив Зеленський.

За його словами, преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. "Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України. Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром та Спікером Кнесету Держави Ізраїль", - додав Президент.

"Але на основний захід мають потрапити ті, хто на це найбільше заслуговує. Ті, хто здійснив найвеличніший подвиг – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Президент Зеленський прилетів з робочим візитом до Ізраїлю.