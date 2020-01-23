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Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле пережившим Холокост

Киев • УНН

 • 14979 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Члены украинской делегации во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Израиле решили отдать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил эту страшную трагедию. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле пережившим Холокост

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", - отметил Зеленский.

По его словам, пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. "Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - добавил Президент.

"Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Зеленский прилетел с рабочим визитом в Израиль.

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