Зеленський прилетів з робочим візитом до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Робочий візит Президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю розпочався у четвер, 23 січня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Держави Ізраїль", - повідомили в Офісі.
Президент, як вказано, візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.
Окрім того, Володимир Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.
Нагадаємо, Президент України Зеленський, президент РФ Путін і ще 40 лідерів відвідають найбільшу дипломатичну подію Ізраїлю. В ОП прокоментували можливість зустрічі Зеленського та Путіна в Ізраїлі.