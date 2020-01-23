Зеленский прилетел с рабочим визитом в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Израиль начался в четверг, 23 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль", - сообщили в Офисе.
Президент, как указано, примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
Напомним, Президент Украины Зеленский, президент РФ Путин и еще 40 лидеров посетят самое большое дипломатическое событие Израиля. В ОП прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина в Израиле.