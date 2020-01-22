В ОП прокоментували можливість зустрічі Зеленського та Путіна в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського у рамках робочого візиту до Ізраїлю не заплановано зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але у разі, якщо лідери поспілкуються на полях Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, то лише для обговорення питань подальшого звільнення утримуваних осіб. Про це повідомили в Офісі Президента України, передає УНН.
"Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки що не заплановано. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, Президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - зазначили в Офісі президента Зеленського.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського повідомили, коли може відбутись наступний обмін
Як повідомляв УНН, в рамках П'ятого Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау, Ізраїлі зберуться кілька десятків іноземних лідерів, зокрема Росії і України.