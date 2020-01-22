В ОП прокоментували можливість зустрічі Зеленського та Путіна в Ізраїлі

"Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки що не заплановано. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, Президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - зазначили в Офісі президента Зеленського.

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Як повідомляв УНН, в рамках П'ятого Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау, Ізраїлі зберуться кілька десятків іноземних лідерів, зокрема Росії і України.