В ОП прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль не запланированы встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но в случае, если лидеры пообщаются на полях Всемирного форума памяти Холокоста, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает УНН.
"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланировано. Если общение на полях форума состоится, Президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в Офисе Президента Зеленского.
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Как сообщал УНН, в рамках Пятого Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау, Израиле соберутся несколько десятков иностранных лидеров, в частности России и Украины.