В ОП прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина в Израиле

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланировано. Если общение на полях форума состоится, Президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в Офисе Президента Зеленского.

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Как сообщал УНН, в рамках Пятого Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау, Израиле соберутся несколько десятков иностранных лидеров, в частности России и Украины.