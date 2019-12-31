У Зеленського повідомили, коли може відбутись наступний обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Оскільки і Росія, і Україна, задоволені взаємним звільненням, обговорили питання негайного узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення. Оскільки сьогодні останній день року і останній день грудня, то погодили, що негайне узгодження списків розпочнеться вже в січні. Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель у коментарі, який поширив Офіс Президента, передає УНН.
"... оскільки і Росія, і Україна, задоволені взаємним звільненням, обговорили питання негайного узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення. Оскільки сьогодні останній день року і останній день грудня, то погодили, що негайне узгодження списків розпочнеться вже в січні. І якщо всі працюватимуть доволі швидко, якщо технічно, якщо технічно можливо буде це зробити, то ми очікуємо, ми сподіваємося, що наступне взаємне звільнення може відбутися вже взимку 2020 року", - наголосила Мендель.
За її словами, йдеться про звільнення українців на території Росії, на території окупованого Донбасу і на території Криму, а також звільнення росіян, які утримуються на території України.
"Ми розуміємо, що зараз обіцяти кількість, обіцяти імена – некорисно, адже це кропітка юридична робота, для того, щоб не гратися з емоціями людей і для того, щоб насправді працювати ефективно. Однак це дуже важливо, що в сьогоднішній розмові було погоджено, що потрібно розпочати цю роботу вже негайно", - додала Мендель.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.
Як повідомили в Офісі Президента, президенти України і Росії домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії.