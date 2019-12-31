У Зеленського повідомили, коли може відбутись наступний обмін

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Оскільки і Росія, і Україна, задоволені взаємним звільненням, обговорили питання негайного узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення. Оскільки сьогодні останній день року і останній день грудня, то погодили, що негайне узгодження списків розпочнеться вже в січні. Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель у коментарі, який поширив Офіс Президента, передає УНН.