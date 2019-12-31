ОП: Зеленський і Путін домовились узгодити списки для звільнення кримчан
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента у Telegram-каналі.
"Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні", - йдеться у повідомленні.
Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом, відзначили в Офісі Президента.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.