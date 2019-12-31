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ОП: Зеленський і Путін домовились узгодити списки для звільнення кримчан

ОП: Зеленський і Путін домовились узгодити списки для звільнення кримчан

Київ • УНН

 • 20681 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента у Telegram-каналі.

"Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні", - йдеться у повідомленні.

Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом, відзначили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

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