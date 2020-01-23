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У меморіальному комплексі Голокосту Яд Вашем розкритикували рішення Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У ізраїльському меморіальному комплексі Яд Вашем розкритикували рішення Президента України Володимира Зеленського поступитися місцем делегації — тих, хто вижив під час Голокосту, передає УНН з посиланням на ЗМІ Ізраїлю, зокрема видання The Jerusalem Post та державного мовника Kan.

У меморіальному комплексі Голокосту Яд Вашем розкритикували рішення Зеленського

У меморіальному комплексі заявили, що: “Президенту (України) пояснили, що ті, хто вижив в Голокості та які звернулися з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість. Нам незрозуміло рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок на заході під назвою “Пам’ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом”.

Президент України Володимир Зеленський після прибуття в Ізраїль повідомив, що не буде присутнім на форумі в Єрусалимі пам’яті жертв Голокосту, а поступиться своїм місцем і місцями, призначеними для української делегації, тим, хто вижив у Голокості, для яких не вистачило місць.

“Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям”, — зазначив Зеленський.

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