Послу Украины в Румынии пришлось оправдываться за "трудности перевода" слов Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Министерство иностранных дел Румынии вызвало украинского дипломата после упоминания об "оккупации" Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню Соборности. Посол Украины в Румынии Александр Баньков объяснил это "неточностью перевода речи Президента с украинского языка на английский", передает УНН со ссылкой на страницу Банькова в Facebook.
"Понятно, что мало кто в Румынии видел заявление президента Украины в оригинале, то есть на украинском языке, они взяли английский перевод, где оригинальная фраза "Північну Буковину зайняли румуни" ("Bucovina de Nord a fost luată de români") было переведено как "Северная Буковина была оккупирована румынами". Конечно, это официальный перевод, но он остается переводом и не меняет первоначальный текст. Те, кто хочет, могут легко проверить оригинальное видео", - написал посол.
Он подчеркнул, что исторический контекст в конце 1918 года с распадом Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому "их поглощения другими соседними государствами нельзя считать оккупацией".
"В этой ситуации такие тезисы, как "Румыния обвиняется президентом Украины в оккупации Северной Буковины" или что президент В. Зеленский выступает за агрессивный ревизионизм в стиле Путина, являются результатом неправильного толкования вышеуказанных аспектов", - отметил дипломат.
"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций… Кстати, перевод уже исправлен", - добавил Баньков.
Как сообщалось в УНН, в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем раскритиковали решение Президента Украины Владимира Зеленского уступить место делегации - тем, кто выжил во время Холокоста.