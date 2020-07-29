Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого назначили

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20985 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100866 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105754 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132328 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110210 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130687 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101944 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102553 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104396 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102044 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого назначили

Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого назначили

Киев  •  УНН

 • 19371 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

По его словам, правительство решило назначить:

Романишина Александра Викторовича - заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Дудченко Александра Сергеевича - заместителем министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Ревук Ольгу Михайловну - заместителем министра социальной политики по вопросам европейской интеграции;

Краснолучского Александра Васильевича - заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Ставчук Ирину Ивановну - заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции;

Турчака Ивана Мироновича - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины (путем заключения контракта на срок действия карантина)

Кудина Дениса Игоревича - заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, было решено уволить:

Ставчук Ирину Ивановну с должности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины (в связи с переходом на другую работу);

Мороз Юлию Анатольевну с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Краснолучского Александра Васильевича от должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с переходом на другую работу).

Напомним, ранее правительство освободило государственных секретарей двух министерств.

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