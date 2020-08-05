Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93884 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103835 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129606 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108976 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129184 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101705 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102443 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104245 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101995 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности

Зеленский назначил Ермаку заместителя по вопросам правоохранительной деятельности

Киев  •  УНН

 • 18611 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ №310/2020 обнародован на сайте президента Украины 5 августа, передает УНН.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.

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Сам Татаров УНН рассказал, что будет входить в сферу его компетенции.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защита прав человека", - сказал собеседник УНН.

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