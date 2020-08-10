Зеленский представил нового начальника ГУР Минобороны

"Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова", - сообщили в Офисе Президента.

Указ № 308/2020 о его назначении Глава государства подписал 5 августа 2020 года.

Президент отметил, что уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких вопросов.

"Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно - это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Ее основа - это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем - останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов", - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский убежден, что все эти задачи будут по плечу новому руководителю ведомства.

Президент вручил Кириллу Буданову служебное удостоверение.

Начальник ГУР поблагодарил Президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего". "Честь превыше всего" - эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отметил Кирилл Буданов.

Начальник ГУР МОУ подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.

"Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", - заверил Кирилл Буданов.

Он отметил, что ГУР МОУ выполнит любую задачу, поставленную высшим руководством государства.

Ранее новый глава ГУР рассказал, как будет проходить реформа системы военной разведки.