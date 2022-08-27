Зеленський виклав видовищні фото до Дня авіації

Цитата

"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем. З Днем авіації України!" - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

В Україні 7 серпня відзначили День Повітряних сил Збройних сил України.