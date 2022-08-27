Зеленський виклав видовищні фото до Дня авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем авіації України, показавши видовищні фото української авіації, пише УНН.
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"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем. З Днем авіації України!" - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
В Україні 7 серпня відзначили День Повітряних сил Збройних сил України.