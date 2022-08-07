В Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України

Деталі

День Повітряних Сил ЗСУ відзначається згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня. Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею.

Свято встановлено в Україні “...ураховуючи значення Повітряних сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави...” згідно з Указом Президента України “Про День Повітряних сил Збройних сил України” від 27 червня 2007 р. № 579/2007.

Із встановленням Дня Повітряних сил Збройних сил України було скасовано День Військ Протиповітряної оборони.