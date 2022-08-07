В Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні, 7 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України, пише УНН.
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День Повітряних Сил ЗСУ відзначається згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня. Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею.
Свято встановлено в Україні “...ураховуючи значення Повітряних сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави...” згідно з Указом Президента України “Про День Повітряних сил Збройних сил України” від 27 червня 2007 р. № 579/2007.
Із встановленням Дня Повітряних сил Збройних сил України було скасовано День Військ Протиповітряної оборони.