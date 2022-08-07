В Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Детали

День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа. История мировой авиации тесно связана с украинской землей.

Праздник установлен в Украине “...учитывая значение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства...” согласно Указу Президента Украины “О Дне Воздушных сил Вооруженных сил Украины” от 27 июня 2007 г. №579/2007.

С установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины был отменен День Войск Противовоздушной обороны.