Зеленский выложил зрелищные фото ко Дню авиации

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"Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем. С Днем авиации Украины!" – написал Зеленский в Telegram.

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В Украине 7 августа отметили День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.