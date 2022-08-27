Зеленский выложил зрелищные фото ко Дню авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем авиации Украины, показав зрелищные фото украинской авиации, пишет УНН.
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"Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем. С Днем авиации Украины!" – написал Зеленский в Telegram.
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В Украине 7 августа отметили День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.