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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский выложил зрелищные фото ко Дню авиации

Киев • УНН

 • 2118950 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем авиации Украины, показав зрелищные фото украинской авиации, пишет УНН.

Зеленский выложил зрелищные фото ко Дню авиации

Цитата

"Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем. С Днем авиации Украины!" – написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

В Украине 7 августа отметили День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Украинские Национальные Новости

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