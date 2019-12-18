Зеленський відзначив нагородами працівників національної оперети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України працівників театрально-видовищного закладу культури “Київський національний академічний театр оперети”. Про це йдеться у відповідному указі № 908/2019 від 17 грудня, оприлюдненому на сайті Президента, передає УНН.
Так, відповідно до тексту документу, Президент постановив “за вагомий особистий внесок у розвиток українського театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди 85-річчя театрально-видовищного закладу культури “Київський національний академічний театр оперети” нагородити орденом “За заслуги” III ступеня артиста-вокаліста, провідного майстра сцени Миколу Бутковського.
Також Зеленський постановив присвоїти почесні звання “Народний артист України” артистові-вокалісту, провідному майстру сцени Ігорю Левенцю та диригентові вищої категорії Оксані Мадараш, а також почесні звання “Заслужений артист України” артистові балету вищої категорії Максиму Булгакову, артистці оркестру вищої категорії Ларисі Гриневко, артистці хору вищої категорії Алевтині Наглі, артистові-вокалісту вищої категорії Володимиру Одринському, артистці-вокалістці вищої категорії Оксані Прасоловій та артистові-вокалісту вищої категорії Сергію Яцуку.
Президент також присвоїв почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” диригентові вищої категорії Сергію Дідіку, і “Заслужений економіст України ” головному бухгалтерові Валентині Залєвській.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський відзначив званням “Мати-героїня” 847 жінок.