Зеленский отметил наградами работников национальной опереты

Так, согласно тексту документа, Президент постановил “за весомый личный вклад в развитие украинского театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю 85-летия театрально-зрелищного учреждения культуры “Киевский национальный академический театр оперетты” наградить орденом “За заслуги” III степени артиста вокалиста, ведущего мастера сцены Николая Бутковского.

Также Зеленский постановил присвоить почетные звания “Народный артист Украины” артисту-вокалисту, ведущему мастеру сцены Игорю Левенцу и дирижеру высшей категории Оксане Мадараш, а также почетные звания “Заслуженный артист Украины” артисту балета высшей категории Максиму Булгакову, артистке оркестра высшей категории Ларисе Гриневко, артистке хора высшей категории Алевтине нагло, артисту-вокалисту высшей категории Владимиру Одринская, артистке-вокалистке высшей категории Оксане Прасолов и артисту-вокалисту высшей категории Сергею Яцуку.

Президент также присвоил почетное звание “Заслуженный деятель искусств Украины” дирижеру высшей категории Сергею Дидику, и “Заслуженный экономист Украины” главному бухгалтеру Валентине Залевской.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский отметил званием “Мать-героиня” 847 женщин.