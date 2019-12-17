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Зеленський відреагував на сутички під Верховною Радою

Зеленський відреагував на сутички під Верховною Радою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на сутички під Верховною Радою та нагадав українцям про відповідальність. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший”, — нагадав Президент.

Зеленський також додав, що дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон.

“Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські”, — акцентував увагу Президент.

Він наголосив, що такий шлях — не шлях цивілізованої країни, а влада вносить правки у закон.

“Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих „еліт“. Це я вам гарантую”, — акцентував увагу він.

Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню. Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.

Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна. 

Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників

Українські Національні Новини

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