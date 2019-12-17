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Зеленский отреагировал на столкновения под Верховной Радой

Зеленский отреагировал на столкновения под Верховной Радой

Киев  •  УНН

 • 14759 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения под Верховной Радой и напомнил украинцам об ответственности. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", - напомнил Президент.

Зеленский также добавил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - акцентировал внимание Президент.

Он отметил, что такой путь - не путь цивилизованной страны, а власть вносит поправки в закон.

"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - акцентировал внимание он.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу. Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее УНН сообщал, что митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях.

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