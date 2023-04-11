Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача Камишіна

Цитата

"...увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача КАМИШІНА Олександра Миколайовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться в указі.

Доповнення

Третього березня Зеленський призначив Камишіна своїм позаштатним радником.

21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

4 березня Олександра Камишіна було введено до складу РНБО.