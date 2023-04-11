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Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача Камишіна

Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача Камишіна

Київ • УНН

 • 1440711 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до складу Ставки головнокомандувача, відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента, передає УНН.

Цитата

"...увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача КАМИШІНА Олександра Миколайовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться в указі.

Доповнення

Третього березня Зеленський призначив Камишіна своїм позаштатним радником.

21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

4 березня Олександра Камишіна було введено до складу РНБО.

Українські Національні Новини

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