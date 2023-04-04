Зеленський змінив склад РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів до складу РНБО міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ.
Цитата
«…увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Камишіна Олександра Миколайовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України», - йдеться в указі.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади позаштатного радника.
21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Раніше він був головою"Укрзалізниці".