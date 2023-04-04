Зеленский изменил состав СНБО

Цитата

«…ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», - говорится в указе.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Камышина с должности внештатного советника.



21 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее он был главой "Укрзализныци".