Зеленский изменил состав СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.
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«…ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», - говорится в указе.
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Президент Владимир Зеленский уволил Александра Камышина с должности внештатного советника.
21 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Ранее он был главой "Укрзализныци".