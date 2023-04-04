Зеленский изменил состав СНБО

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.

Цитата

«…ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», - говорится в указе.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Камышина с должности внештатного советника.

21 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее он был главой "Укрзализныци".

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