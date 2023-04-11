Зеленский ввел в состав Ставки главнокомандующего Камышина

Цитата

"...ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего КАМЫШИНА Александра Николаевича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в указе.

Дополнение

Третьего марта Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

21 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

4 марта Александр Камышин был введен в состав СНБО.