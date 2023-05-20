Зеленський у Японії подякував Макрону за участь Франції у "коаліції винищувачів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Японії під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном подякував за участь Франції у "коаліції винищувачів" та наголосив на важливості підготовки українських пілотів. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку лідера держави у Telegram.
Цитата
"Дякую Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України. Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участі в тренувальній місії з підготовки українських пілотів є важливою... Вдячний Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих під час візиту до Франції, і продовження оборонної співпраці", - заявив Зеленський.
Деталі
Він повідомив, що обговорив з Макроном "пріоритетність" реалізації української "Формули миру" та залученні до неї якомога більшої кількості країн. Також Зеленський поінформував французького колегу про "продуктивний" візит на саміт Ліги арабських держав.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до Японії на саміт країн "Групи семи" (G7).
На полях саміту він провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.