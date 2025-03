Зеленський у Японії для саміту G7: з'явилися перші фото

Деталі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми для переговорів з G7.

Раніше Глава держави анонсував "важливі зустрічі" на саміті G7 у Японії.

Доповнення

Після кількох днів невизначеності щодо формату участі Глави держави у саміті G7 19 травня ввечері керівник Офісі Президента Андрій Єрмак підтвердив, що Президент Зеленський поїде на зустріч лідерів держав "Групи семи" у Японії, де планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrives in Hiroshima for talks with the G7, after winning long-sought access to advanced US fighter jets and training for Kyiv's pilots



