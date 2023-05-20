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Зеленський у Японії для саміту G7: з'явилися перші фото

Зеленський у Японії для саміту G7: з'явилися перші фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Західні ЗМІ опублікували перші фото Президента України Володимира Зеленського, який прибув до Японії на саміт країн "Групи семи" (G7), пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми для переговорів з G7.

Раніше Глава держави анонсував "важливі зустрічі" на саміті G7 у Японії.

Доповнення

Після кількох днів невизначеності щодо формату участі Глави держави у саміті G7 19 травня ввечері керівник Офісі Президента Андрій Єрмак підтвердив, що Президент Зеленський поїде на зустріч лідерів держав "Групи семи" у Японії, де планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrives in Hiroshima for talks with the G7, after winning long-sought access to advanced US fighter jets and training for Kyiv's pilots

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— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2023

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