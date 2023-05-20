Зеленський у Японії для саміту G7: з'явилися перші фото
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Західні ЗМІ опублікували перші фото Президента України Володимира Зеленського, який прибув до Японії на саміт країн "Групи семи" (G7), пише УНН.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми для переговорів з G7.
Раніше Глава держави анонсував "важливі зустрічі" на саміті G7 у Японії.
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Після кількох днів невизначеності щодо формату участі Глави держави у саміті G7 19 травня ввечері керівник Офісі Президента Андрій Єрмак підтвердив, що Президент Зеленський поїде на зустріч лідерів держав "Групи семи" у Японії, де планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.
#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrives in Hiroshima for talks with the G7, after winning long-sought access to advanced US fighter jets and training for Kyiv's pilots
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